Полиция изучает подробности трансфера Осимхена из «Лилля» в «Наполи»

Полиция изучает подробности трансфера нападающего Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.

Были проведены обыски в офисах клубов в Италии и Франции. Президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса подозревают в мошенничестве на крупную сумму.

«Наполи» приобрел Осимхена у «Лилля» за 70 миллионов евро в 2020 году. Однако французский клуб деньгами получил только 50 миллионов. В зачет остальной суммы клуб получил голкипера Орестиса Карнезиса, а также трех игроков молодежной команды: Луиджи Лигуори, Клаудио Манчи и Чиро Палмиери.

По оценкам экспертов, трансферная стоимость этих футболистов была завышена в несколько раз. Более того, три молодых игрока не провели ни одного матча за «Лилль»: сначала их отдали в аренду в клубы из Италии, а потом их контракты были просто расторгнуты.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Наполи». Портал Transfermarkt.com сейчас оценивает 23-летнего нигерийца в 65 миллионов евро.