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Защитник «Интера» Раноккиа перешел в «Монцу»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андреа Раноккиа.
Фото ФК «Монца».

Новичок серии А «Монца» заключила контракт с экс-защитником «Интера» Андреа Раноккией. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

В миланском клубе 34-летний защитник выступал с 2011 года и с тех пор провел 226 матчей. Контракт Раноккии с «Интером» заканчивается в конце июня 2022 года.

По итогам сезона-2021/22 «Монца» вышла в серию А — впервые в истории.

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони принял управление над «Монцей» в 2018 году.

Андреа Раноккиа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
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3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
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Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
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21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

 28 1 10
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