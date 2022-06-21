Защитник «Интера» Раноккиа перешел в «Монцу»

Новичок серии А «Монца» заключила контракт с экс-защитником «Интера» Андреа Раноккией. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

В миланском клубе 34-летний защитник выступал с 2011 года и с тех пор провел 226 матчей. Контракт Раноккии с «Интером» заканчивается в конце июня 2022 года.

По итогам сезона-2021/22 «Монца» вышла в серию А — впервые в истории.

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони принял управление над «Монцей» в 2018 году.