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Сегодня, 08:56

«Милан» интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Фернандесом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» присматривается к полузащитнику «Ривер Плейт» Энцо Фернандесу, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 21-летний игрок может быть приобретен миланской командой, если Ренату Санчеш из «Лилля» выберет другой клуб. Сообщалось, что Санчеш может перейти в «ПСЖ».

Также «Милан» столкнется с конкуренцией со стороны «Бенфики», если решил заполучить Фернандеса. «Ривер Плейт» не хочет отпускать полузащитника, но будет бессилен, если активируется пункт его контракта об освобождении за 25 миллионов евро.

В сезоне-2022 Энцо Фернандес сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/enzo-fernandez-ancora-in-gol-resta-sul-taccuino-del-milan-c-e-il-10772
Ренату Саншеш
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 Милан 38 26 8 4 69-31 86
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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Торино – Рома
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Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
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21.05 21:45
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 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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 29 1 11
Николо Дзаньоло

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 28 1 10
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