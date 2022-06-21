«Милан» интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Фернандесом

«Милан» присматривается к полузащитнику «Ривер Плейт» Энцо Фернандесу, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 21-летний игрок может быть приобретен миланской командой, если Ренату Санчеш из «Лилля» выберет другой клуб. Сообщалось, что Санчеш может перейти в «ПСЖ».

Также «Милан» столкнется с конкуренцией со стороны «Бенфики», если решил заполучить Фернандеса. «Ривер Плейт» не хочет отпускать полузащитника, но будет бессилен, если активируется пункт его контракта об освобождении за 25 миллионов евро.

В сезоне-2022 Энцо Фернандес сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2025 года.