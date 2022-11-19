Погба рассказал, что молится перед каждыми карьерными решениями

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о роли веры в его жизни.

«Перед принятием важных решений, касающихся моей карьеры, я молюсь. Это помогает мне быть в гармонии с самим собой», — приводит слова Погба Calciomercato.

Он также высказался о том, что не примет участие в чемпионате мира в Катаре.

«У Бога были другие планы на меня», — добавил Погба.

Из-за повреждения колена футболист пропустит ЧМ-2022 в Катаре, который состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» этим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.