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Сегодня, 13:48

Погба рассказал, что молится перед каждыми карьерными решениями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о роли веры в его жизни.

«Перед принятием важных решений, касающихся моей карьеры, я молюсь. Это помогает мне быть в гармонии с самим собой», — приводит слова Погба Calciomercato.

Он также высказался о том, что не примет участие в чемпионате мира в Катаре.

«У Бога были другие планы на меня», — добавил Погба.

Из-за повреждения колена футболист пропустит ЧМ-2022 в Катаре, который состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» этим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/juve-pogba-prego-prima-di-fare-qualsiasi-scelta-ronaldo-che-moti-75318
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
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20
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 - : -
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
 - : -
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 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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 - : -
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Фиорентина – Монца
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Интер – Наполи
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