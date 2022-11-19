«Интер» отказался от идеи пригласить Криштиану Роналду

«Интер» более не заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который с большой долей вероятности покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sportmediaset.

«Нерадзурри» не намерены предпринимать попытки подписать контракт с 37-летним португальцем из-за высокой зарплаты игрока.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации. Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.