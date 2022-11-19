Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:39

«Интер» отказался от идеи пригласить Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Интер» более не заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который с большой долей вероятности покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sportmediaset.

«Нерадзурри» не намерены предпринимать попытки подписать контракт с 37-летним португальцем из-за высокой зарплаты игрока.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации. Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: что ждет португальца после ЧМ-2022?
Криштиану в поисках эффектного сюжета. Почему он дал скандальное интервью именно сейчас
«ПСЖ» до сих пор заинтересован в подписании Роналду зимой
Бендтнер назвал странным интервью Роналду
Взявший интервью у Роналду журналист Морган: «Тен Хаг не великий, в отличие от Криштиану»
Московский клуб в шутку предложил контракт Роналду
«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Криштиану Роналду из-за его интервью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погба рассказал, что молится перед каждыми карьерными решениями
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости