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Допинг

Сегодня, 15:15

Погба повторно сдал положительный допинг-тест

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото Reuters

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон, сообщает журналист Николо Скира.

Теперь у 30-летнего француза есть семь дней на то, чтобы представить заключение своей защиты. Его допросят в ближайшие недели.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

Погба грозит длительная дисквалификация. Ранее сообщалось, что туринцы могут расторгнуть контракт с полузащитником.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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13
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15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
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 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
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