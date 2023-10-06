Погба повторно сдал положительный допинг-тест

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон, сообщает журналист Николо Скира.

Теперь у 30-летнего француза есть семь дней на то, чтобы представить заключение своей защиты. Его допросят в ближайшие недели.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

Погба грозит длительная дисквалификация. Ранее сообщалось, что туринцы могут расторгнуть контракт с полузащитником.