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«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Эмполи» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Удинезе» в гостях сыграл вничью с «Эмполи» в матче 8-го тура итальянской серии А — 0:0.

«Эмполи» мог открыть счет на 39-й минуте, но гол Франческо Капуто из-за офсайда отменили после просмотра ВАР.

«Эмполи» (4 очка) идет на 18-м месте в серии А. «Удинезе» (5) занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Эмполи» в гостях сыграет с «Фиорентиной», а «Удинезе» на своем поле примет «Лечче». Обе игры пройдут 23 октября.

Италия. Серия А. 8-й тур
06 окт, 19:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Удинезе
Футбол
ФК Удинезе
ФК Эмполи
0
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 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
11
 Торино 7 2 3 2 6-7 9
12
 Сассуоло 7 3 0 4 11-13 9
13
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
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 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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