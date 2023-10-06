«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Эмполи» в серии А

«Удинезе» в гостях сыграл вничью с «Эмполи» в матче 8-го тура итальянской серии А — 0:0.

«Эмполи» мог открыть счет на 39-й минуте, но гол Франческо Капуто из-за офсайда отменили после просмотра ВАР.

«Эмполи» (4 очка) идет на 18-м месте в серии А. «Удинезе» (5) занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Эмполи» в гостях сыграет с «Фиорентиной», а «Удинезе» на своем поле примет «Лечче». Обе игры пройдут 23 октября.