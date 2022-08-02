Буффон поприветствовал Фабрегаса в серии Б: «Посмотрим, сможешь ли забить мне еще раз, чемпион»

Буффон с нетерпением ждет встречи с Фабрегасом в серии Б

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон поприветствовал полузащитника Франсеска Фабрегаса, который подписал контракт с «Комо». Оба клуба выступают в серии Б чемпионата Италии.

«Для меня большая честь увидеть тебя вновь, да еще и на поле. Добро пожаловать в Италию, чемпион. Буду ждать тебя с распростертыми объятиями. П.с. Посмотрим, сможешь ли ты забить мне еще раз», — написал Буффон в Twitter.

Фабрегас забивал Буффону в матче Лиги чемпионов в 2006 году, тогда «Арсенал» обыграл «Ювентус» — 2:0. За сборную Испании Фабрегас отличился в ворота Италии на Евро-2012.

Испанец заключил соглашение с «Комо» на два года и станет совладельцем клуба.