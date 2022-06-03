Погба на следующей неделе проведет встречу с руководством «Ювентуса»

Полузащитник Поль Погба близок к заключению контракта с «Ювентусом», сообщает журналист Николо Скира.

На следующей неделе стороны проведут встречу в Италии. На ней могут быть достигнуты окончательные договоренности.

Ранее «Ювентус» получил устные гарантии перехода 29-летнего француза.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.