«Милан» провел новые переговоры с агентом полузащитника «Лилля» Саншеша

«Милан» намерен оформить трансфер полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, пишет инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

«Россонери» провели новые переговоры с агентом португальца Жорже Мендешом, которые завершились весьма позитивно. Экс-игрок мюнхенской «Баварии» может обойтись команде Стефано Пиоли в районе 35 миллионов евро.

Контракт 24-летнего португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.