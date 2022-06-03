«Ювентус» получил устные гарантии перехода Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к заключению трехлетнего контракта с туринским клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Ювентус» получил устные гарантии перехода 29-летнего француза.

Отмечается, что процесс заключения сделки находится на завершающем этапе.

Туринский клуб рассчитывает в ближайшее время уладить все формальности, несмотря на интерес к полузащитнику со стороны других топ-клубов.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.