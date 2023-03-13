Погба извинился перед болельщиками за отказ раздать автографы

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не захотел раздавать автографы фанатам туринского клуба. За свое решение он извинился, сообщает в социальных сетях рассказывает журналист Ромео Агрести.

По данным источника, футболист расстроен своей очередной травмой, которую он получил на днях. Он повредил приводящую мышцу. Его восстановление займет около месяца.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года из «Манчестер Юнайтед». С того момента он провел всего 2 игры в серии А, поскольку сразу после трансфера полузащитник получил серьезную травму, из-за которой был вне игры до февраля этого года.