Пирло прокомментировал свой уход из «Ювентуса»
Итальянский специалист Андреа Пирло в Instagram прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ювентуса».
«Мой первый сезон в качестве тренера закончился. Это было сложное, но в то же время чудесное время. Когда меня позвали в «Ювентус», я не задумывался о рисках, хоть они и были очевидны. Но возобладало уважение к клубу и желание участвовать в проекте топ-уровня», — написал итальянец.
Специалист также отметил, что, вернувшись назад, он сделал бы такой же выбор, несмотря на сложности. Он поблагодарил клуб и заявил о готовности столкнуться с новыми вызовами.
Пирло возглавил туринский клуб в 2020 году. «Ювентус» по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице серии А и вошел в зону Лиги чемпионов. Сообщалось, что новым главным тренером туринцев станет Массимилиано Аллегри.
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