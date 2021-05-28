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Пирло прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

14:37
Андреа Пирло. Фото AFP
Андреа Пирло. Фото AFP
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Итальянский специалист Андреа Пирло в Instagram прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ювентуса».

«Мой первый сезон в качестве тренера закончился. Это было сложное, но в то же время чудесное время. Когда меня позвали в «Ювентус», я не задумывался о рисках, хоть они и были очевидны. Но возобладало уважение к клубу и желание участвовать в проекте топ-уровня», — написал итальянец.

Публикация от Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

Специалист также отметил, что, вернувшись назад, он сделал бы такой же выбор, несмотря на сложности. Он поблагодарил клуб и заявил о готовности столкнуться с новыми вызовами.

Пирло возглавил туринский клуб в 2020 году. «Ювентус» по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице серии А и вошел в зону Лиги чемпионов. Сообщалось, что новым главным тренером туринцев станет Массимилиано Аллегри.

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