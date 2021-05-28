«Ювентус» сообщил об уходе Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Спасибо Андреа. Это первые слова, которые мы все должны произнести в конце этого особенного опыта совместной работы. Несколько месяцев назад Андреа Пирло, икона мирового футбола, начал новое приключение на скамейке «Ювентуса» в качестве тренера. За несколько месяцев при нем «Ювентус» собрал два трофея и добыл блестящие победы на самых престижных полях, от «Сан-Сиро» до «Камп Ноу». За мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим его», — говорится в сообщении.

«Ювентус» по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице серии А и вошел в зону Лиги чемпионов. Сообщалось, что новым главным тренером туринцев станет Массимилиано Аллегри.