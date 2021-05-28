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Массимилиано Аллегри возглавил «Ювентус» спустя 2 года после ухода из клуба

16:00
Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
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«Ювентус» объявил о возвращении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера клуба.

Срок контракта с 53-летним специалистом не уточняется. По данным итальянских СМИ, соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в период с июля 2014 по июнь 2019 года. Вместе с туринским клубом он 5 раз выиграл чемпионат Италии, 4 раза стал обладателем Кубка Италии и 2 раза выиграл Суперкубок Италии. Под его руководством «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Сегодня, 28 мая «Ювентус» отправил в отставку Андреа Пирло, который возглавлял команду с июля 2020 года. В сезоне-2020/21 «Ювентус» занял четвертое место в чемпионате Италии, выиграл Кубок Италии и вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.juventus.com/it/news/articoli/bentornato-a-casa-max

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