Массимилиано Аллегри возглавил «Ювентус» спустя 2 года после ухода из клуба

«Ювентус» объявил о возвращении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера клуба.

Срок контракта с 53-летним специалистом не уточняется. По данным итальянских СМИ, соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в период с июля 2014 по июнь 2019 года. Вместе с туринским клубом он 5 раз выиграл чемпионат Италии, 4 раза стал обладателем Кубка Италии и 2 раза выиграл Суперкубок Италии. Под его руководством «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Сегодня, 28 мая «Ювентус» отправил в отставку Андреа Пирло, который возглавлял команду с июля 2020 года. В сезоне-2020/21 «Ювентус» занял четвертое место в чемпионате Италии, выиграл Кубок Италии и вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.