Пирло прокомментировал победу «Ювентуса» над «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:1).

«Мы плохо начали и пропустили после неудачного паса назад, — цитирует Пирло Football Italia 6 марта. — Но после этого была сильная реакция от всей команды, несмотря на то, что у нас отсутствовало много игроков. Мы не позволили себе опустить руки, мы начали повышать темп, что было важнее всего.

Мы думали о матче во вторник (против «Порту» в Лиге чемпионов — Прим. «СЭ»). У нас было несколько игроков, которые почти не тренировались. Например, Куадрадо и Артур. Мы знали, что сегодняшний матч был как финал.

Некоторые игроки должны были сыграть на новых позициях и показали великолепный профессионализм и дух самопожертвования. Данилу был готов сыграть в центре полузащиты, а Бернардески заслуживает большой комплимент за игру на позиции левого защитника».

В составе победителей дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.