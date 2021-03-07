Пирло прокомментировал победу «Ювентуса» над «Лацио»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:1).
«Мы плохо начали и пропустили после неудачного паса назад, — цитирует Пирло Football Italia 6 марта. — Но после этого была сильная реакция от всей команды, несмотря на то, что у нас отсутствовало много игроков. Мы не позволили себе опустить руки, мы начали повышать темп, что было важнее всего.
Мы думали о матче во вторник (против «Порту» в Лиге чемпионов — Прим. «СЭ»). У нас было несколько игроков, которые почти не тренировались. Например, Куадрадо и Артур. Мы знали, что сегодняшний матч был как финал.
Некоторые игроки должны были сыграть на новых позициях и показали великолепный профессионализм и дух самопожертвования. Данилу был готов сыграть в центре полузащиты, а Бернардески заслуживает большой комплимент за игру на позиции левого защитника».
В составе победителей дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.
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