Индзаги уверен, что «Лацио» заслужил большего в матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:3).
«Трудно комментировать результат 1:3 после этой игры, но очевидно, что того, что мы делаем, недостаточно, — цитирует специалиста Football Italia 7 марта. — Мы должны делать больше.
Это поражение расстраивает, потому что мы вели 1:0, играли очень хорошо, попали в перекладину при счете 1:1, а затем пропустили контратаку «Ювентуса».
Мы заслуживали намного большего. Мы контролировали игру, но должны были сделать больше. Мы не должны сдаваться. Нужно верить в то, что мы делаем. Впереди долгая дорога".
В составе победителей дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.
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