«Ювентус» обыграл «Лацио», Мората сделал дубль
«Ювентус» победил «Лацио» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Гости открыли счет после удара Хоакина Корреа. «Ювентус» сравнял результат благодаря голу Адриена Рабьо. После этого дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.
«Юве» набрал 53 очка и занимает третье место. У «Лацио» 43 очка и седьмая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
«Ювентус» — «Лацио» — 3:1 (1:1)
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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