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«Ювентус» обыграл «Лацио», Мората сделал дубль

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«Ювентус» обыграл «Лацио». Фото ФК «Ювентус».
«Ювентус» обыграл «Лацио». Фото ФК «Ювентус».
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«Ювентус» победил «Лацио» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет после удара Хоакина Корреа. «Ювентус» сравнял результат благодаря голу Адриена Рабьо. После этого дубль сделал Альваро Мората. Один из мячей он забил с пенальти.

«Юве» набрал 53 очка и занимает третье место. У «Лацио» 43 очка и седьмая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Ювентус» — «Лацио» — 3:1 (1:1)

Ювентус — Лацио

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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