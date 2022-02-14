Пирло получил предложение возглавить «Салернитану»

«Салернитана» заинтересована в приглашении экс-тренера «Ювентуса» Андреа Пирло на должность главного тренера, сообщает Sport Italia.

Клуб предложил специалисту контракт на четыре года. Ранее темно-красные обращались к Делио Росси, Дженнаро Гаттузо и Клаудио Раньери, но никто из этих тренеров не согласился возглавить команду.

В настоящее время «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 12 очков.