«Салернитана» может уволить главного тренера команды

Главный тренер «Салернитаны» Стефано Колантуоно может быть уволен со своего поста, сообщает TMW.

Директор клуба Вальтер Сабатини решил дать Колантуоно последний шанс доказать свою профпригодность, после чего может начать поиски нового тренера.

«Салернитана» занимает последнее место в серии А, набрав лишь 12 очков после того, как один балл был снят с «морских коньков» дополнительно, помимо технического поражения за неявку на матч 19-го тура в Удине. Команда отстает от спасительного 17-го места на 9 очков.