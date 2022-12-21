Кришито может возобновить карьеру и вернуться в «Дженоа»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито может возобновить карьеру футболиста, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, переговоры клуба с 35-летним итальянцем о подписании контракта до конца июня 2023 года находятся на финальной стадии.

Кришито — воспитанник «Дженоа», он выступал за команду в разные периоды карьеры, провел за нее 274 матча, забил 30 голов и сделал 13 результативных передач.

В ноябре 2022 года итальянец покинул «Торонто», за который играл с июля нынешнего года, и объявил о завершении карьеры.