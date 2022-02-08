Пиоли сказал, что «Милан» намерен обыграть «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч против «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии.

«У «Лацио» была великая история и великие результаты в этом турнире. Это команда, которая обладает большим количеством профессиональных игроков, особенно в нападении. Я думаю, что «Лацио» одна из лучших команд в нападении в лиге. Это важная игра, сложная игра, но мы хотим победить. Понятно, что дерби дало нам три очка, которые отлично повлияли на положение в турнирной таблице. Наша цель — продолжать выкладываться по максимуму в каждой игре», — приводит слова Пиоли сайт клуба.

Матч «Милан» — «Лацио» пройдет в среду, 9 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Также в четвертьфинале Кубка Италии сыграют «Интер» — «Рома» (8 февраля), «Аталанта» — «Фиорентина» (10 февраля) и «Ювентус» — «Сассуло» (10 февраля).