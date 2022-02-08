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Сегодня, 18:57

Бастони и Индзаги дисквалифицированы по итогам миланского дерби

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и защитник команды Алессандро Бастони получили дисквалификации после матча 24-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2), сообщает Football Italia.

Бастони был дисквалифицирован на две игры. Его наказали за то, что после матча он несколько раз оскорбил ассистента арбитра. Индзаги получил один матч дисквалификации за оскорбление арбитра. Также его оштрафовали на 15 тысяч евро. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес за участие в конфликте после матча заплатит 10 тысяч.

У «Милана» был дисквалифицирован Тео Эрнандес, который получил красную карточку и пропустит один матч. Также он заплатит 5 тысяч евро штрафа.

Сегодня «Интер» примет «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии. 12 февраля команда сыграет в гостях против «Наполи» в серии А.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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