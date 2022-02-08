Бастони и Индзаги дисквалифицированы по итогам миланского дерби

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и защитник команды Алессандро Бастони получили дисквалификации после матча 24-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2), сообщает Football Italia.

Бастони был дисквалифицирован на две игры. Его наказали за то, что после матча он несколько раз оскорбил ассистента арбитра. Индзаги получил один матч дисквалификации за оскорбление арбитра. Также его оштрафовали на 15 тысяч евро. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес за участие в конфликте после матча заплатит 10 тысяч.

У «Милана» был дисквалифицирован Тео Эрнандес, который получил красную карточку и пропустит один матч. Также он заплатит 5 тысяч евро штрафа.

Сегодня «Интер» примет «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии. 12 февраля команда сыграет в гостях против «Наполи» в серии А.