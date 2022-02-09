«Интер» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Интер» победил «Рому» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На второй минуте счет в матче открыл Эдин Джеко. Алексис Санчес удвоил преимущство своей команды на 68-й минуте.

«Интер» благодаря этой победе вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Милан» — «Лацио».

Матч «Милан» — «Лацио» состоится 9 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.