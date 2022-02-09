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Сегодня, 01:00

«Интер» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Евгений Петров
Корреспондент
Алексис Санчес.
Фото Twitter

«Интер» победил «Рому» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На второй минуте счет в матче открыл Эдин Джеко. Алексис Санчес удвоил преимущство своей команды на 68-й минуте.

«Интер» благодаря этой победе вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Милан» — «Лацио».

Матч «Милан» — «Лацио» состоится 9 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

Италия. Кубок. 1/4 финала
08 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Рома
Голы
Джеко, 2 (1:0), Санчес, 68 (2:0)
Интер
Ханданович Д`Амброзио Дармиан Шкриньяр Бастони (де Врей, 45 ) Видаль (Дюмфрис, 85 ) Барелла (Весино, 85 ) Брозович Санчес Джеко (Мартинес, 77 ) Перишич (Хакан Чалханоглу, 85 )
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес (Кумбулла, 46) Винья (Эль-Шаарави, 76) Смоллинг Манчини Верету (Кристанте, 71) Сержиу Оливейра (Пеллегрини, 70) Мхитарян Абрахам (Афена-Гьян, 89) Дзаньоло
Предупреждения
Дзаньоло 37, Манчини 38
Судьи
Белло (Италия)

ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
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Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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