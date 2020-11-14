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Пиоли сдал положительный тест на коронавирус

13:50
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

55-летний итальянец сдал положительный тест на коронавирус. В настоящее время у Пиоли нет никаких симптомов, он отправился на карантин.

«Милан» после семи матчей занимает первое место в серии А, имея в активе 17 очков.

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