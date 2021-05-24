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Сержиу Консейсау станет новым главным тренером «Наполи»

15:11
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Португальский специалист Сержиу Консейсау станет новым главным тренером итальянского «Наполи», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

46-летний Консейсау, который вместе со своим прошлым клубом «Порту» финишировал в чемпионате Португалии на второй строчке, будет представлен в качестве главного тренера «Наполи» в ближайшие дни.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, который возглавлял неаполитанский клуб с декабря 2019 года. «Наполи» в сезоне-2020/21 занял в серии А пятое место и не попал в Лигу чемпионов.

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