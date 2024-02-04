Пиоли считает, что «Милан» стал намного ближе к уровню «Интера» и «Ювентуса»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Фрозиноне» (3:2) в матче 23-го тура серии А.

«Мы неуверенно начали игру, стали уступать в счете, но наш характер в очередной раз позволил нам выиграть сложный матч. Команда верит в себя. Многое нужно делать лучше, но мы всегда верим в себя. Думаю, что в этом году мы стали намного ближе к уровню «Интера» и «Ювентуса». Надо продолжать работать над устранением маленьких недочетов. «Интер» и «Ювентус» заслуженно доминируют в Серии А, они показывают схожий футбол. Теоретически игра может быть сбалансированной. Я слишком стар для того, чтобы меня выводили из себя слухи. Клуб всегда давал оценку моей работе в конце сезона. Как и всегда, он примет решение. Я более чем счастлив в «Милане». Я пытался давать игрокам что-то новое ежедневно. Если вы хотите узнать, чего я хочу, то я скажу, что хочу, чтобы мы хорошо провели остаток сезона, а дальше — посмотрим», — приводит слова Пиоли Football Italia.

После 23 матчей «Милан» занимает третью строчку в чемпионате Италии, набрав 49 очков. Лидирует — «Интер» (54 очка в 21 игре).