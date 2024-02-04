Кушанашвили высказался о перспективах Кварацхелии

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили оригинально высказался о перспективах грузинского нападающего итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Если останется в «Наполи», получится грузинский Иван Игнатьев. Хотя тут разные причины, Иван просто повредился в уме. Все думал, когда же увижу Игнатьева в деле. Я запретил бы ему заниматься футболом. Когда Игнатьев играл за «Рубин», я первое, что увидел — как он в тридцати метрах от места, где разыгрывают мяч, просто кого-то по ноге ударил. Думаю, он — ... [недалекий]. Вот такая же карьера может быть у Хвичи. Тут два фактора — жена и команда. Если «Челси» настоит на трансфере Хвичи — вот, где он может лишить навсегда работы Мудрика. Мне очень хотелось бы посмотреть на Кварацхелию в АПЛ. Человек в Италии на полуметре наматывает четырех. Что он будет делать в Англии, где его после первого финта ... [побьют] ногами — это интересно», — приводит слова Кушанашвили Sport24.

22-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» м июля 2022 года. В текущем сезоне он провел за итальянский клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.