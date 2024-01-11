Пиоли раскритиковал назначение пенальти за фол на Миранчуке в матче с «Аталантой»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о пенальти в ворота итальянской команды за фол на российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке в четвертьфинале Кубка Италии (1:2).
«Честно говоря, это сложно, столько споров по поводу ВАР, но это был не пенальти, потому что наш игрок получил мяч первым, потому что игрок «Аталанты» упал еще до контакта», — приводит слова Пиоли Football Italia.
В начале второй половины Миранчук заработал пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль. Россиянин вышел на поле в стартовом составе.
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|4
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|
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17
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|13.01
|17:00
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Дженоа – Торино
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|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|- : -
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
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|14.01
|20:00
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Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.01
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|
Милан – Рома
|- : -
|15.01
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Аталанта – Фрозиноне
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|16.01
|22:45
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Оливье Жиру
Милан
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