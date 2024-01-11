Пиоли раскритиковал назначение пенальти за фол на Миранчуке в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о пенальти в ворота итальянской команды за фол на российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке в четвертьфинале Кубка Италии (1:2).

«Честно говоря, это сложно, столько споров по поводу ВАР, но это был не пенальти, потому что наш игрок получил мяч первым, потому что игрок «Аталанты» упал еще до контакта», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В начале второй половины Миранчук заработал пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль. Россиянин вышел на поле в стартовом составе.