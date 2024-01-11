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Пиоли раскритиковал назначение пенальти за фол на Миранчуке в матче с «Аталантой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о пенальти в ворота итальянской команды за фол на российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке в четвертьфинале Кубка Италии (1:2).

«Честно говоря, это сложно, столько споров по поводу ВАР, но это был не пенальти, потому что наш игрок получил мяч первым, потому что игрок «Аталанты» упал еще до контакта», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В начале второй половины Миранчук заработал пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль. Россиянин вышел на поле в стартовом составе.

Источник: https://football-italia.net/pioli-non-existent-penalty-but-milan-could-react-better/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Милан
Стефано Пиоли
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