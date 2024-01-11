«Мудрый ход». В Италии назвали Миранчука одним из лучших в «Аталанте» в матче с «Миланом»

В среду, 10 января «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии, победив «Милан» (2:1) в гостях. Соперником команды Алексея Миранчука будет «Фиорентина», обе встречи стадии состоятся в апреле.

Наш легионер провел на поле все 90 минут и заработал пенальти, с которого Копмайнерс на 59-й минуте забил решающий гол.

Самую высокую оценку за игру на «Сан-Сиро» La Gazzetta dello Sport поставила хавбеку клуба из Бергамо Эдерсону — 8,0. Копмейнерс, за счету которого оба мяча «Аталанты», получил 7,5, Миранчук и Де Кетелар — по 7,0. «Сначала в центре, а затем справа поучаствовал в голевых атаках, написало издание о выступлении Алексея. — Оставил на поле все силы. Его мудрый ход привел к тому, что гости сравняли счет. А во втором случае Хименес сфолил на русском в штрафной. Мог сделать забить сам крученым ударом».

Corriere dello Sport также выствило Миранчуку 7,0: «Много передвигался в атакующей линии, путая соперников. Смело пошел на Хименеса и выиграл у него дуэль, заработав пенальти».

Tuttosport — 6,5: «Заработал 11-метровый и нанес классный обводящий удар: мяч разминулся со штангой всего на несколько сантиметров».

Следующий матч «Аталанта» проведет 15 января — примет «Фрозиноне» в 20-м туре серии А.