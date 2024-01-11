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«Мудрый ход». В Италии назвали Миранчука одним из лучших в «Аталанте» в матче с «Миланом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук и защитник «Милана» Тео Эрнандес.
Фото Reuters

В среду, 10 января «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии, победив «Милан» (2:1) в гостях. Соперником команды Алексея Миранчука будет «Фиорентина», обе встречи стадии состоятся в апреле.

Наш легионер провел на поле все 90 минут и заработал пенальти, с которого Копмайнерс на 59-й минуте забил решающий гол.

Самую высокую оценку за игру на «Сан-Сиро» La Gazzetta dello Sport поставила хавбеку клуба из Бергамо Эдерсону — 8,0. Копмейнерс, за счету которого оба мяча «Аталанты», получил 7,5, Миранчук и Де Кетелар — по 7,0. «Сначала в центре, а затем справа поучаствовал в голевых атаках, написало издание о выступлении Алексея. — Оставил на поле все силы. Его мудрый ход привел к тому, что гости сравняли счет. А во втором случае Хименес сфолил на русском в штрафной. Мог сделать забить сам крученым ударом».

Corriere dello Sport также выствило Миранчуку 7,0: «Много передвигался в атакующей линии, путая соперников. Смело пошел на Хименеса и выиграл у него дуэль, заработав пенальти».

Tuttosport — 6,5: «Заработал 11-метровый и нанес классный обводящий удар: мяч разминулся со штангой всего на несколько сантиметров».

Следующий матч «Аталанта» проведет 15 января — примет «Фрозиноне» в 20-м туре серии А.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Антуан Макумбу

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Кальяри

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Паскуале Маццокки

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