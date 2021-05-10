Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Ювентусом»

00:36
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (3:0).

«Это была команда, которая поверила, показала дух жертвенности, отдала все и выдала качество. Мы хотим поблагодарить наших фанатов, которые действительно тронули нас сегодня утром своей поддержкой. У нас были большие победы в этом сезоне. К сожалению, это не последняя игра, так что нам еще предстоит продолжить.

«Ювентус» меняет расположение защитников, и я не был уверен, начнут они с тремя или четырьмя игроками обороны. Нам нужно было быть твердыми, компактными и оказывать давление на любого, кто владеет мячом», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

После этого матча «Милан» с 72 очками занимает третье место в серии А, «Ювентус» с 69 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Милан» разгромил «Ювентус» и обошел туринцев в битве за Лигу чемпионов
Гол Кравцова и три результативные передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
Судьбу Бакаева в «Спартаке» решит новый главный тренер команды
Стал известен расширенный состав сборной России на последний этап Евротура

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд