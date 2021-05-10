Пирло не уйдет в отставку после поражения от «Милана»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после поражения в матче 35-го тура чемпионата Италии прокомментировал возможный уход из клуба.

«Нет, я не уйду. Я взялся за эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Я весь в распоряжении клуба, впереди еще три игры, так что я буду продолжать делать свою работу, пока мне будет это позволено. Если что-то идет не так, я беру на себя ответственность. Этот состав состоит из отличных игроков, но у нас явно что-то не сработало», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

После этого матча «Милан» с 72 очками занимает третье место в серии А, «Ювентус» с 69 очками — на пятой строчке.