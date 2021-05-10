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Пиоли рассказал о травме Ибрагимовича в матче с «Ювентусом»

00:25
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о характере травмы форварда Златана Ибрагимовича после матча 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (3:0).

«Гвардиола сейчас играет без центрального нападающего, а у нас есть такой форвард, как Ибрагимович. Златан не был готов на 100 процентов, он провел половину тренировки с нами в пятницу, но хотел быть здесь любой ценой. У него болит колено, но я не думаю, что это что-то серьезное. Мы оценим повреждение», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Ибрагимович вышел в старте «Милана», однако на 66-й минуте был заменен из-за травмы колена на Анте Ребича, который забил гол через 12 минут.

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