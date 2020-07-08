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Пиоли после победы над «Ювентусом» ответил, думает ли об уходе из «Милана»

8 июля 2020, 03:41
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил дух своих игроков. Миланцы проигрывали 0:2, но смогли добыть 3 очка, обыграв лидера турнира.

— Похвала моим игрокам, поскольку они показывают невероятный менталитет и дух, — цитирует Football Italia Пиоли. — Даже в трудные времена они показывают сплоченность и продолжать верить, поэтому они были вознаграждены этой великой победой.

Мы знали, что до недавнего времени таблица не отражала нашу силу, поэтому сосредоточились на работе и на том, на что мы способны. Теперь я знаю, что могу рассчитывать на всех, кто выйдет на поле. Они все знают, что им нужно делать. Это необычный сезон, у нас в следующем туре игра с «Наполи», поэтому с удовлетворением отмечаем эту победу, а также с нетерпением ждем следующего теста. Я не задумываюсь о 3 августа или о будущем. Думаю о следующей игре, о работе с этими игроками, которые доставляют мне удовольствие. Мы стали командой, потому что теперь знаем друг друга, свои сильные и слабые стороны. Чего ожидаю? Хорошо завершить сезон, чтобы достичь цели, которую нам поставили. Были некоторые трудные моменты, но мне нравится то, что я делаю.

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