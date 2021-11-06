Пиоли поделился ожиданиями от миланского дерби

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Италии против «Интера».

«Команда чувствует себя хорошо и в физическом, и в психологическом плане. Мы готовы к дерби. Мы готовимся к каждому матчу, чтобы побеждать. Но сезон только начался, результат этой встречи не будет решающим для итоговых раскладов. Но сам матч очень важен для нас и наших болельщиков.

«Интер» является фаворитом, ведь они выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Эта команда знает, что нужно сделать, чтобы победить. Очевидно, что «Интер» очень сильная команда.

Оба клуба сильно изменились по сравнению с прошлым дерби. У соперника появился новый тренер, другие игроки. У нас есть свой план, нужно реализовать его», — цитирует специалиста Football Italia.

Матч «Милан» — «Интер» состоится в воскресенье, 7 ноября. Начало — в 22.45 (мск).