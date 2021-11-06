22-летний нападающий «Милана» назвал Златана «старшим братом»
Нападающий «Милана» Рафаэл Леан рассказал, чему научился у партнера по команде, 40-летнего Златана Ибрагимовича.
«Златан мне, как старший брат. Он знает, что я могу реализовать момент, но он всегда учит меня, что нужно быть постоянно сконцентрированным на своей цели.
Бог наделили меня талантом. Но его можно растерять, если не добавить к нему усердную работу. Я могу приносить результат, но не способен выигрывать матч в одиночку», — цитирует Леана Football Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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