Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Аталантой»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».
«Мы провели в последнее время много матчей, но то же самое касается наших соперников. Мы будем играть с максимальной отдачей.
Я смотрел матч «Аталанты» с «Интером», он был очень зрелищным. Мы говорим о сильной команде, которая обладает преимуществами во всех компонентах: тактическом, техническом, физическом. Я готовлюсь к матчу с командой, нацеленной на результат", — приводит слова Пиоли Football Italia.
Матч «Аталанта» — «Милан» состоится 3 октября в Бергамо. Начало — 21:45 по московскому времени.
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