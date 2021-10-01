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«Кальяри» и «Венеция» обменялись голами

23:48
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«Кальяри» и «Венеция» (1:1) обменялись голами в матче 7-го тура чемпионата Италии.

После 6 туров чемпионата Италии «Кальяри» набрал 3 очка и расположился на 19-м месте, «Венеция» с 5-ю очками расположилась на 17-й строрчке.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Кальяри» — «Венеция» — 1:1 (1:0)

Голы: Бальде, 19 (1:0). Бузио, 90+2 (1:1).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Касерес, Ликояннис, Карбони (Альтаре, 87), Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Нандес, Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 66).

«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Ампаду (Вакка, 55), Эбуэхи, Маццокки, Свобода, Араму (Хейманс, 77), Кийен (Чрнигой, 46), Бузио, Окереке (Анри, 46), Йонсен (Форте, 80).

Предупреждения: Нандес, 22. Чеккарони, 23. Кийен, 30. Стротман, 50. Ампаду, 52. Йонсен, 68. Араму, 70.

Судья: Вольпи (Италия).

1 октября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

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32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
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Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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