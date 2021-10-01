«Кальяри» и «Венеция» обменялись голами
«Кальяри» и «Венеция» (1:1) обменялись голами в матче 7-го тура чемпионата Италии.
После 6 туров чемпионата Италии «Кальяри» набрал 3 очка и расположился на 19-м месте, «Венеция» с 5-ю очками расположилась на 17-й строрчке.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Кальяри» — «Венеция» — 1:1 (1:0)
Голы: Бальде, 19 (1:0). Бузио, 90+2 (1:1).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Касерес, Ликояннис, Карбони (Альтаре, 87), Стротман (Грасси, 87), Дейола (Дзаппа, 72), Нандес, Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 66).
«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Ампаду (Вакка, 55), Эбуэхи, Маццокки, Свобода, Араму (Хейманс, 77), Кийен (Чрнигой, 46), Бузио, Окереке (Анри, 46), Йонсен (Форте, 80).
Предупреждения: Нандес, 22. Чеккарони, 23. Кийен, 30. Стротман, 50. Ампаду, 52. Йонсен, 68. Араму, 70.
Судья: Вольпи (Италия).
1 октября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю