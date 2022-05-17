Пиоли поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате Италии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команде стоит сохранять спокойствие до конца чемпионата.

«По правде сказать, последние несколько недель были абсолютно обыкновенными, так как я вижу отношение своих футболистов — они улыбаются, шутят, но при этом они сосредоточены, когда приходят на тренировки. Я вижу их настрой, мне не о чем беспокоиться.

Я показал парням интервью с Кобе Брайантом, который при счете 2-0 в плей-офф НБА заявил, что работа еще не сделана. Это еще не финиш. Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию", — приводит слова Пиоли Football Italia.

После 37 туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице серии А. В активе команды 83 очка. Идущий на втором месте «Интер» отстает на 2 очка.