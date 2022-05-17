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Пиоли поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команде стоит сохранять спокойствие до конца чемпионата.

«По правде сказать, последние несколько недель были абсолютно обыкновенными, так как я вижу отношение своих футболистов — они улыбаются, шутят, но при этом они сосредоточены, когда приходят на тренировки. Я вижу их настрой, мне не о чем беспокоиться.

Я показал парням интервью с Кобе Брайантом, который при счете 2-0 в плей-офф НБА заявил, что работа еще не сделана. Это еще не финиш. Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию", — приводит слова Пиоли Football Italia.

После 37 туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице серии А. В активе команды 83 очка. Идущий на втором месте «Интер» отстает на 2 очка.

Источник: https://football-italia.net/ru/
ФК Милан
Стефано Пиоли
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1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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22.05 00:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
22.05 00:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 00:00
Дженоа – Болонья
 - : -
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Интер – Сампдория
 - : -
22.05 00:00
Лацио – Верона
 - : -
22.05 00:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
22.05 00:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 00:00
Специя – Наполи
 - : -
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Торино – Рома
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Лацио

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
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