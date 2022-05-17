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Сегодня, 00:42

Кьеллини готов продолжить карьеру за пределами Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о возможном продолжении карьеры.

«Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии. Это то, чего я всегда хотел в своей карьере. Скоро я приму решение со своей семьей», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Кьеллини может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. Летом 37-летний итальянец покинет клуб. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
серия А
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 Интер 37 24 9 4 81-32 81
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 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
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 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
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 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
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 Рома 37 17 9 11 56-43 60
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 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
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 Торино 37 13 11 13 46-38 50
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 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
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 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
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 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
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 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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