Кьеллини готов продолжить карьеру за пределами Италии
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о возможном продолжении карьеры.
«Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии. Это то, чего я всегда хотел в своей карьере. Скоро я приму решение со своей семьей», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что Кьеллини может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. Летом 37-летний итальянец покинет клуб. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|37
|25
|8
|4
|66-31
|83
|
2
|Интер
|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|37
|20
|10
|7
|57-35
|70
|
5
|Лацио
|37
|18
|9
|10
|74-55
|63
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|56-43
|60
|
7
|Фиорентина
|37
|18
|5
|14
|57-51
|59
|
8
|Аталанта
|37
|16
|11
|10
|65-47
|59
|
9
|Верона
|37
|14
|10
|13
|62-56
|52
|
10
|Торино
|37
|13
|11
|13
|46-38
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|
20
|Венеция
|37
|6
|8
|23
|34-69
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.05
|00:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|00:00
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|22.05
|00:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|22.05
|00:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|22.05
|00:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|00:00
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|00:00
|
Торино – Рома
|- : -
|22.05
|00:00
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10
Новости