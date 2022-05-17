Кьеллини готов продолжить карьеру за пределами Италии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о возможном продолжении карьеры.

«Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии. Это то, чего я всегда хотел в своей карьере. Скоро я приму решение со своей семьей», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Кьеллини может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. Летом 37-летний итальянец покинет клуб. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.