«Ювентусу» и «Лацио» сыграли вничью

«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ювентуса» голы забили Душан Влахович и Альваро Мората. На 51-й минуте с свои ворота забил защитник «Юве» Алекс Сандру. У «Лацио» отличился Сергей Милинкович-Савич.

Отметим, что этот матч стал последним для защитника Джорджо Кьеллини за «Ювентус». Его символично заменили на 17-й минуте встречи. Эта минута отражает количество сезонов, которые Кьеллини провел за команда.

«Ювентус» набрал 70 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. У «Лацио» 63 очка и 5-я позиция.