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16 мая, 23:41

«Ювентусу» и «Лацио» сыграли вничью

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ювентус» — «Лацио» — 2:2.
Фото AFP

«Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ювентуса» голы забили Душан Влахович и Альваро Мората. На 51-й минуте с свои ворота забил защитник «Юве» Алекс Сандру. У «Лацио» отличился Сергей Милинкович-Савич.

Отметим, что этот матч стал последним для защитника Джорджо Кьеллини за «Ювентус». Его символично заменили на 17-й минуте встречи. Эта минута отражает количество сезонов, которые Кьеллини провел за команда.

«Ювентус» набрал 70 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. У «Лацио» 63 очка и 5-я позиция.

Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:2
Лацио
Голы
Влахович, 10 (1:0), Мората, 36 (2:0), Алекс Сандру, 51 (2:1), Милинкович-Савич, 90+6 (2:2)
Ювентус
Перин Кьеллини (де Лигт, 18) Алекс Сандру Бонуччи Локателли (Пеллегрини, 62) Миретти Влахович (Кин, 62) Мората (Аке, 62) Дибала (Палумбо, 79) Куадрадо Бернардески
Лацио
Стракоша Габаррон Ачерби Луис Альберто (Башич, 76) Дзакканьи Милинкович-Савич Лаццари (Раду, 84) Катальди (Лукас, 77) Марушич Фелипе Андерсон Кабрал (Педро, 52)
Предупреждения
Бернардески 45+2’, Куадрадо 68’, Аке 80’  -  Ачерби 41’, Милинкович-Савич 83’, Габаррон 90’
Судьи
Айрольди (Италия)
Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио». Как раз по числу сезонов за «Ювентус»

Пиоли поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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22.05 00:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
22.05 00:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 00:00
Дженоа – Болонья
 - : -
22.05 00:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 00:00
Лацио – Верона
 - : -
22.05 00:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
22.05 00:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 00:00
Специя – Наполи
 - : -
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Торино – Рома
 - : -
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Фиорентина – Ювентус
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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