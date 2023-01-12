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Сегодня, 03:51

Пиоли объяснил, почему «Милан» проиграл «Торино» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Торино» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы играли агрессивно против сильной команды, но без необходимого уровня и скорости, чтобы максимально использовать несомненное преимущество. Мы торопились. Это большое разочарование, нельзя отрицать, так как хотели пройти дальше. Позволили «Торино» создать только один шанс за 90 минут. Я внес изменения, чтобы добавить вариативности в атаке, но, как я уже сказал, нам не хватило резкости и спокойствия. Мы должны были максимально использовать ситуацию, но вместо этого уступили в контратаке.

Теперь мы должны начать все с начала с большой решимостью, потому что Серия А и Суперкубок не будут ждать нас, теперь мы должны активизироваться и сделать больше. Все играют в плотном графике, всем приходится с этим сталкиваться», — приводит Sport Mediaset слова Пиоли.

Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Стефано Пиоли
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«Милан» в большинстве проиграл «Торино» в Кубке Италии
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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 7 1 2
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