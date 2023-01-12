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«Милан» в большинстве проиграл «Торино» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 января. «Милан» — «Торино» — 0:1 д.в.
Фото Global Look Press

«Милан» проиграл «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 0:1.

В основное время голов забито не было. На 70-й минуте встречи туринйцы остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Коффи Джиджи.

В дополнительное время единственный гол забил полузащитник туринцев Мишел Адопо, вышедший на замену на 91-й минуте.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начал игру в стартовом составе. Его заменили в конце матча на Демба Сека.

Соперником «Торино» в 1/4 финала Кубка Италии будет победитель матча «Фиорентина» — «Сампдория».

Италия. Кубок. 1/8 финала
11 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:1
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
1
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
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 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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