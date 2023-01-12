«Милан» в большинстве проиграл «Торино» в Кубке Италии

«Милан» проиграл «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 0:1.

В основное время голов забито не было. На 70-й минуте встречи туринйцы остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Коффи Джиджи.

В дополнительное время единственный гол забил полузащитник туринцев Мишел Адопо, вышедший на замену на 91-й минуте.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начал игру в стартовом составе. Его заменили в конце матча на Демба Сека.

Соперником «Торино» в 1/4 финала Кубка Италии будет победитель матча «Фиорентина» — «Сампдория».