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Сегодня, 07:36

Главный тренер «Торино» Юрич: «Мы играл на одном уровне с «Миланом», это отличный матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

На 70-й минуте встречи туринцы остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Коффи Джиджи.

«Мы все очень счастливы, это замечательная ночь. Мы играли на равных с «Миланом», когда было 11 против 11. А после того, как остались вдесятером, мы сохраняли организованность и концентрацию.

Вплоть до красной карточки «Торино» создавал моменты, играл на одном уровне с «Миланом» и, на мой взгляд, провел отличный матч. В то же время, я думаю, что красная карточка была показана несправедливо», — приводит слова Юрича Football Italia.

Соперником «Торино» в 1/4 финала Кубка Италии будет победитель матча «Фиорентина» — «Сампдория».

Источник: Football Italia
Иван Юрич
ФК Милан
ФК Торино
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