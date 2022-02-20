Пиоли о матче с «Салернитаной»: «Милан» допустил ошибки, которых в последнее время не делал»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:2).

«Команда плохо играла с точки зрения техники и выбора позиции. Мы неаккуратно пасовали, не лучшим образом использовали пространство и дорого заплатили за некоторые наивные ошибки. Мы хорошо начали и повели в счете, но мы должны были быть более сбалансированными и лучше читать ситуации. Мы разочарованы, потому что не играли в свой обычный футбол. Мы могли сыграть лучше. Беспокоит то, что мы хорошо начали, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не делали. Хорошо, что мы отыгрались, но мы не можем отрицать, что приехали сюда за победой. Мы должны учиться на своих ошибках и в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 56 очков. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» 14 очков и последнее, 20-е место.