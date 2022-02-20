Эмоции Моуринью после удаления в матче «Ромы» против «Вероны»

«Рома» в матче 26-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Вероной» со счетом 2:2.

По ходу матча главный тренер римлян Жозе Моуринью постоянно обращался к главному арбитру встречи. Судья показал красную карточку португальскому специалисту после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок.

Прежде чем покинуть поле, Моуринью обнялся с тренером «Вероны» Игором Тудором.

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! ?



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

«Рома» набрала 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Верона» с 37 баллами располагается на девятой позиции.