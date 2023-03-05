Пиоли: «Фиорентина» играла лучше нас, но это не потому, что мы думали о «Тоттенхэме»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионат Италии с «Фиорентиной» (1:2).

«Мы хорошо подготовились к игре, но «Фиорентина» превзошла нас в плане качества и энергии, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы действовали лучше, у нас были моменты сравнять счет, в эпизоде с пенальти нам стоило действовать лучше. Но в первом тайме игра была недостаточно хороша.

«Фиорентина» играла лучше нас. Но это не потому, что мы думали о «Тоттенхэме». Нам просто надо действовать лучше во многих областях. Впереди еще много матчей, но это неудача, без которой мы могли бы обойтись», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» прервал серию из трех побед в серии А и с 47 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» с 31 очком — на 12-й строчке.