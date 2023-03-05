«Милан» уступил «Фиорентине» и прервал серию из трех побед

«Милан» в матче 25-го тура чемпионата Италии уступил «Фиорентине» со счетом 1:2.

На голы Николаса Гонсалеса с пенальти и Луки Йовича гости ответили точным ударом Тео Эрнандеса.

«Милан» прервал серию из трех побед в серии А и с 47 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» с 31 очком — на 12-й строчке.