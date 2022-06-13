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Сегодня, 15:54

Первый тренер братьев Миранчуков посоветовал Алексею остаться играть в Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, считает, что Алексею не стоит возвращаться в российский чемпионат в случае ухода из «Аталанты».

«Я знаю мысли, интересы и желания Лехи. Ему хочется остаться в Европе, в Италии. Он прошел там реабилитацию, поиграл несколько лет, много повидал. После этого у него глаза прозрели. Леша увидел, что Серия А и РПЛ — это небо и земля. Он понимает, что в Италии гораздо больше перспектив для развития. Миранчуку там интереснее. Это другой уровень, все и так знают. Он не рвется сюда. Я в этом плане с ним солидарен.

Леха чувствует себя в Италии хорошо. Да, некомфортно, потому что не хватает игрового времени. Но ему в любом случае лучше остаться в Италии. Даже если «Аталанта» действительно хочет его продать, нужно просто искать другую команду в Серии А. Ему всего 26 лет, у него еще есть шанс показать себя. Пусть Гасперини не особо дает ему играть и что-то у них не сложилось, но я еще надеюсь увидеть его в топовых командах Италии, Испании.

У меня неоднозначное мнение относительно того, что для Лехи лучше. С одной стороны, ему нет смысла ехать в Россию, потому что сейчас санкции и никакой перспективы для развития здесь нет. Если бы было как раньше и у него был бы хороший контракт, условно в «Зените», может и стоило бы рассмотреть такой вариант. Леша — игрок с большой буквы для чемпионата России. Но в данной ситуации пусть лучше все остается так, как оно есть. Желаю ему удачи и здоровья!» — сказал Воронков Sport24.

В сезоне-2021/22 Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-13-pervyy-trener-miranchukov-ya-znayu-zhelaniya-lekhi-yemu-khochetsya-ostatsya-v-yevrope-v-italii
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ФК Аталанта
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Широков считает, что Алексею Миранчуку стоит уйти в аренду из «Аталанты»
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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