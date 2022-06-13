Широков считает, что Алексею Миранчуку стоит уйти в аренду из «Аталанты»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о будущем Алексея Миранчука.

«Можно пойти в те клубы, которые претендуют: заявить о себе и вернуться, если это будет аренда. Думаю, у него все равно будет чуть меньше игрового времени, чем ему хотелось бы. Возможно, в этом плане ему стоит сменить обстановку, и заявить о себе еще ярче.

Он уже адаптировался к жизни и чемпионату, поэтому можно попробовать. В основном составе он не закрепился, но достаточно неплохо выходил на замену: когда-то чуть ярче были отрезки, когда-то чуть хуже», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал и российский полузащитник Алексей Миранчук.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.